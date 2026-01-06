Dos hombres fueron imputados este martes por el robo ocurrido en el estacionamiento del gimnasio Hoka, en la ciudad de Neuquén. La asistente letrada Silvia Garrido formuló cargos contra E.E.P. y M.C. por forzar la cerradura de un vehículo estacionado y sustraer diversos elementos. Los imputados llegaron a un acuerdo con la fiscalía para suspender el juicio a prueba, acuerdo que fue homologado por el juez de garantías Luciano Hermosilla.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 10 en la calle Doctor Ramón al 800, frente al gimnasio, donde los delincuentes se movilizaban en un automóvil. Tras descender del vehículo, los delincuentes forzaron la puerta trasera derecha de un coche estacionado, rompiendo la cerradura para robar una bolsa con 15 remeras y una caja de encomiendas.

La aprehensión de los delincuentes ocurrió aproximadamente una hora después, alrededor de las 11:15, en la intersección de Buenos Aires e Islas Malvinas, donde fueron detenidos por la policía.

Con antecedentes

Durante la audiencia, se reveló que M.C. ya tenía antecedentes penales, específicamente por un robo simple en grado de tentativa ocurrido en agosto de 2025, por lo que se encontraba en estado de rebeldía con una orden de captura vigente.

El juez de garantías Luciano Hermosilla resolvió suspender el juicio a prueba para ambos imputados, con la condición de cumplir una serie de reglas de conducta. E.E.P. deberá cumplir con 96 horas de tareas comunitarias, mientras que M.C. fue condenado a 120 horas de trabajo comunitario. Además, ambos deberán realizar presentaciones cuatrimestrales, fijar residencia y abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes.

Por otro lado, se aprobó una reparación económica conjunta de 100 mil pesos a favor de la víctima, que deberán abonar en un plazo de 15 días.

La suspensión de juicio a prueba funciona como un “paréntesis” en el proceso penal: si los imputados cumplen con todas las reglas impuestas durante el plazo fijado, la causa se extingue sin generar antecedentes; de lo contrario, el proceso se reanuda desde el punto en que quedó.

