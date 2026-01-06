¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 06 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Mercado de pases

Un borrado por Úbeda en Boca podría jugar la Copa Libertadores en Platense

Camilo Rey Domenech, que perdió lugar en el primer equipo tras la salida de Gago, está en la mira de Platense para ser cedido a préstamo e integrar el plantel que participará por primera vez del certamen con el Calamar.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 06 de enero de 2026 a las 14:58
PUBLICIDAD
Rey Domenech es seguido por Platense y podría sumarse a préstamo.

Mientras el comienzo de la pretemporada 2026 tiene a Boca esperando por refuerzos, uno de los que no fueron tenidos en cuenta por el entrenador Claudio Úbeda está cerca de un nuevo destino. Así es que Camilo Rey Domenech podría emigrar a préstamo a Platense para jugar la Copa Libertadores con el elenco de Vicente López.

El volante de 19 años, que debutó bajo la dirección de Fernando Gago, arrancó el 2025 con la expectativa de hacerse un lugar en la rotación, pero con el despido de Pintita ni Miguel Russo ni Úbeda lo consideraron como opción y perdió protagonismo, tanto así que disputó la mayoría de sus minutos en la Reserva conducida por Mariano Herrón, con la que se consagró campeón en dos ocasiones. Ahora, Platense se interesó en su incorporación para reforzar el mediocampo en una temporada histórica donde el club participará por primera vez en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras ganar el Torneo Apertura 2025.

Rey Domenech podría seguir su carrera a préstamo en Platense.

La última vez que Rey Domenech vio minutos oficiales fue el 14 de febrero de 2025, cuando fue titular en la victoria 1-0 de Boca frente a Banfield como visitante. Luego, una lesión y la falta de oportunidades lo relegaron a la Reserva, donde buscó continuidad y rodaje. Recordemos que el futbolista firmó un nuevo contrato hasta 2029, su primero como integrante del primer equipo, por lo que desde la dirigencia del Xeneize ven con buenos ojos la posibilidad de que el juvenil gane rodaje en el Calamar, que podría formalizar una oferta para llevárselo a préstamo por un año.

Zufiaurre, otro pretendido

Además de la posible llegada de Rey Domenech, el extremo juvenil también es seguido por Platense junto al defensor central Mateo Mendía, aunque este último también tiene un interés de Peñarol de Uruguay. Zufiaurre fue otro de los importantes en los títulos de la Reserva, aunque solamente jugó 3 partidos en Boca ingresando desde el banco y no ve mal, a sus 20 años, buscar continuidad en otro lado.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD