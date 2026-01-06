Mientras el comienzo de la pretemporada 2026 tiene a Boca esperando por refuerzos, uno de los que no fueron tenidos en cuenta por el entrenador Claudio Úbeda está cerca de un nuevo destino. Así es que Camilo Rey Domenech podría emigrar a préstamo a Platense para jugar la Copa Libertadores con el elenco de Vicente López.

El volante de 19 años, que debutó bajo la dirección de Fernando Gago, arrancó el 2025 con la expectativa de hacerse un lugar en la rotación, pero con el despido de Pintita ni Miguel Russo ni Úbeda lo consideraron como opción y perdió protagonismo, tanto así que disputó la mayoría de sus minutos en la Reserva conducida por Mariano Herrón, con la que se consagró campeón en dos ocasiones. Ahora, Platense se interesó en su incorporación para reforzar el mediocampo en una temporada histórica donde el club participará por primera vez en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras ganar el Torneo Apertura 2025.

Rey Domenech podría seguir su carrera a préstamo en Platense.

La última vez que Rey Domenech vio minutos oficiales fue el 14 de febrero de 2025, cuando fue titular en la victoria 1-0 de Boca frente a Banfield como visitante. Luego, una lesión y la falta de oportunidades lo relegaron a la Reserva, donde buscó continuidad y rodaje. Recordemos que el futbolista firmó un nuevo contrato hasta 2029, su primero como integrante del primer equipo, por lo que desde la dirigencia del Xeneize ven con buenos ojos la posibilidad de que el juvenil gane rodaje en el Calamar, que podría formalizar una oferta para llevárselo a préstamo por un año.

Zufiaurre, otro pretendido

Además de la posible llegada de Rey Domenech, el extremo juvenil también es seguido por Platense junto al defensor central Mateo Mendía, aunque este último también tiene un interés de Peñarol de Uruguay. Zufiaurre fue otro de los importantes en los títulos de la Reserva, aunque solamente jugó 3 partidos en Boca ingresando desde el banco y no ve mal, a sus 20 años, buscar continuidad en otro lado.