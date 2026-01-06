El Gobierno de Cuba dio a conocer este martes las identidades de los 32 ciudadanos cubanos que murieron durante el operativo militar encabezado por Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. La información fue publicada por el diario oficial Granma y replicada por el Ministerio del Interior en sus canales oficiales.

Tras la confirmación, el presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y dispuso que la bandera cubana permanezca a media asta en todas las instituciones del país. Según la comunicación oficial, los fallecidos se encontraban en Venezuela cumpliendo funciones de custodia y apoyo a solicitud de autoridades de ese país y en el marco de acuerdos de cooperación bilateral.

De acuerdo con el parte difundido por Granma bajo el título “¡Honor y gloria!”, los agentes cubanos “perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia”, mientras desarrollaban misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior de Cuba.

El listado oficial detalla que 20 de los fallecidos pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos dos coroneles, un teniente coronel y varios oficiales superiores. Los otros 12 integraban las FAR, con rangos que incluyen capitanes, suboficiales y soldados. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 26 y los 67 años.

Entre los nombres informados figuran los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez (67) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62); los mayores Rodney Izquierdo Valdés (51), Ismael Terrero Ge (47), Rubiel Díaz Cabrera (53) y Hernán González Perera (43); y los capitanes Yoel Pérez Tabares (48), Addriel Adrián Socartas Tamayo (32) y Bismar Mora Aponta (50), además de otros oficiales, suboficiales y soldados.

En un mensaje oficial, Díaz-Canel afirmó que los fallecidos “cumplieron dignamente con su deber” y que murieron “en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”. Asimismo, sostuvo que los agentes “pusieron en alto el sentir solidario del pueblo cubano”.

El régimen cubano precisó que la presencia de los militares y agentes en Venezuela respondió a pedidos formales de organismos homólogos del país caribeño. La lista completa de los 32 custodios fue publicada por los medios oficiales junto con los rangos y edades de cada uno, en medio de un fuerte impacto político y diplomático en la región.