La Municipalidad de Neuquén ya puso en marcha el programa "Sumate al Verano", una propuesta para los vecinos de la ciudad que quieran sumarse a realizar actividades deportivas y recreativas en los balnearios de la ciudad.

Se invita a participar de propuestas destinadas a niños, niñas, jóvenes y adultos. Una de las iniciativas más destacadas son las clases de natación para niños y niñas, de 17 a 19. Estas clases se dictan los lunes y miércoles en los balnearios Gatica y los martes y jueves en Valentina Brun de Duclot, brindando una oportunidad no solo de aprendizaje, sino también de recreación y cuidado en el agua.

También habrá clases de natación para adultos en el balneario Sandra Canale los martes y jueves, a partir de las 11. La agenda de verano también incluye actividades recreativas pensadas para disfrutar en grupo.

Habrá clases de baile y ritmos, mini deportes y juegos acuáticos, ideales para compartir en familia o con amigos. En el balneario Gatica, estas propuestas se realizarán los sábados de 17 a 20, mientras que en Valentina Brun de Duclot tendrán lugar los domingos, en el mismo horario.

Durante toda la temporada, los días sábados se irán alternando distintas propuestas deportivas y recreativas, comenzando este sábado 10 de enero con una caminata nocturna por las bardas de la ciudad, sumando nuevas experiencias para compartir y moverse al aire libre.

La propuesta continuará el próximo fin de semana:

• Sábado: Propuestas deportivas (Lugares a confirmar)

• Domingo: Balneario Brun de Duclot (Valentina)

• Horario: de 17 a 20 hs

Cabe destacar que Neuquén cuenta con balnearios gratuitos equipados. Además de ofrecer entornos naturales a orillas del río, los balnearios municipales se destacan por brindar servicios esenciales, como baños y guardavidas.