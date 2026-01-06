¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 06 de Enero, Neuquén, Argentina
Propuestas libres y gratuitas

Sumate al Verano: diversión y actividades deportivas para la familia en los balnearios de Neuquén

Todos los fines de semana habrá una serie de actividades en los balnearios tanto para niños como para adultos.

Por Redacción

Martes, 06 de enero de 2026 a las 15:11
La Municipalidad de Neuquén ya puso en marcha el programa "Sumate al Verano", una propuesta para los vecinos de la ciudad que quieran sumarse a realizar actividades deportivas y recreativas en los balnearios de la ciudad.

Se invita a participar de propuestas destinadas a niños, niñas, jóvenes y adultos. Una de las iniciativas más destacadas son las clases de natación para niños y niñas, de 17 a 19. Estas clases se dictan los lunes y miércoles en los balnearios Gatica y los martes y jueves en Valentina Brun de Duclot, brindando una oportunidad no solo de aprendizaje, sino también de recreación y cuidado en el agua.

También habrá clases de natación para adultos en el balneario Sandra Canale los martes y jueves, a partir de las 11. La agenda de verano también incluye actividades recreativas pensadas para disfrutar en grupo.

Habrá clases de baile y ritmos, mini deportes y juegos acuáticos, ideales para compartir en familia o con amigos. En el balneario Gatica, estas propuestas se realizarán los sábados de 17 a 20, mientras que en Valentina Brun de Duclot tendrán lugar los domingos, en el mismo horario.

Durante toda la temporada, los días sábados se irán alternando distintas propuestas deportivas y recreativas, comenzando este sábado 10 de enero con una caminata nocturna por las bardas de la ciudad, sumando nuevas experiencias para compartir y moverse al aire libre.

 La propuesta continuará el próximo fin de semana:

•  Sábado: Propuestas deportivas (Lugares a confirmar)

•  Domingo: Balneario Brun de Duclot (Valentina)

•  Horario: de 17 a 20 hs

Cabe destacar que Neuquén cuenta con balnearios gratuitos equipados. Además de ofrecer entornos naturales a orillas del río, los balnearios municipales se destacan por brindar servicios esenciales, como baños y guardavidas.

