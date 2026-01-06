La postura tajante de Oriana Sabatini sobre la situación en Venezuela volvió a ubicarla en el centro del debate público. Lejos de esquivar un tema sensible y complejo, la cantante y actriz decidió usar sus redes sociales para amplificar un testimonio que refleja una de las crisis humanitarias más profundas de la región. Con palabras claras y sin rodeos, expresó su mirada sobre el exilio y las consecuencias emocionales que deja abandonar el propio país.

A través de su cuenta de Instagram, Oriana Sabatini compartió un fragmento de una entrevista realizada a Anaís Castro en el programa Perros de la calle, que se emite por Urbana Play. El video funciona como disparador de una reflexión más amplia, en la que la artista argentina pone el acento en las historias personales detrás de los números y estadísticas que suelen circular sobre Venezuela.

En el posteo, Oriana Sabatini escribió un mensaje contundente que invitó a la reflexión: pidió tomarse el tiempo de escuchar el testimonio de uno de los ocho millones de venezolanos que lograron irse del país. Al usar la palabra “enteros”, la cantante dejó en evidencia que el exilio no siempre significa una salida sin consecuencias, sino una herida que muchas veces permanece abierta.

La artista profundizó su postura al explicar que vivir fuera de Venezuela no siempre implica haber “salido con vida” en un sentido emocional. Según su mirada, el desarraigo, la pérdida de vínculos y la necesidad de reconstruirse lejos del lugar de origen forman parte de un proceso doloroso que suele ser minimizado por quienes no lo vivieron en primera persona.

En otro tramo del mensaje, Oriana Sabatini apuntó directamente contra quienes juzgan las reacciones de los venezolanos frente a determinados hechos políticos. La actriz cuestionó la idea de que deban justificar su alegría o alivio cuando sienten que, aunque sea simbólicamente, se hace justicia por el sufrimiento atravesado durante años.

El posteo también hizo referencia a la detención de figuras vinculadas al régimen que gobernó Venezuela, un punto que despertó fuertes reacciones en redes sociales. Para Oriana Sabatini, ese alivio no debería ser cuestionado, sino comprendido desde la empatía y el respeto por quienes cargan con historias marcadas por el miedo y la pérdida.

Con esta intervención pública, Oriana Sabatini volvió a mostrar un perfil comprometido con causas sociales y políticas, algo que ya había demostrado en otras oportunidades. Su mensaje fue celebrado por muchos usuarios, especialmente por venezolanos que se sintieron representados y acompañados en su dolor.

La postura de Oriana Sabatini sobre Venezuela dejó en claro que, para ella, el silencio no es una opción frente a situaciones extremas. Su llamado a escuchar, comprender y no juzgar abrió un espacio de reflexión necesario en medio de un debate que sigue generando divisiones, pero que también exige humanidad.