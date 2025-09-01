Maduro dijo que Venezuela se prepara para la defensa armada

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el país está preparado para enfrentar una eventual agresión militar y acusó a Estados Unidos de planear una “masacre” contra su pueblo.

“Estamos en un periodo especial de máxima preparación. Si Venezuela fuera agredida, pasaríamos inmediatamente a la lucha armada en defensa del territorio nacional, de la historia y del pueblo de Venezuela”, declaró durante una conferencia de prensa en Caracas.

El mandatario denunció que el gobierno de Donald Trump busca empujarlo a “un baño de sangre” y que su secretario de Estado, Marco Rubio, promueve una “masacre contra Venezuela”. Según Maduro, actualmente hay ocho barcos militares estadounidenses, un submarino y 1.200 misiles desplegados frente a las costas del país como parte de la operación antinarcóticos que Washington lanzó en aguas del Caribe.

“Venezuela está enfrentando la mayor amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Esa presencia militar es una amenaza extravagante, inmoral y absolutamente criminal”, advirtió.

En paralelo, el gobierno estadounidense aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar al presidente venezolano, a quien acusa de vínculos con el narcotráfico.

Pese a la tensión, Maduro aseguró que mantiene “los canales diplomáticos siempre abiertos” con Washington, aunque reconoció que actualmente “están malogrados”. Y cerró con un mensaje desafiante: “Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo”.