El reconocido creador de contenido y actor Pablo Agustín, presenta su espectáculo unipersonal caracterizado por humor, ironía y mucha introspección. El espectáculo propone una mirada sobre la infancia, los traumas y la resiliencia.

Protagonizada por Pablo Agustín, la obra presenta la particular historia de un personaje que narra sus vivencias, traumas y relaciones familiares desde una mirada ácida y liberadora. Bajo la dirección de Flor D’Agostino, el espectáculo explora la idea de que "somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello", invitando al público a reflexionar mediante la risa.

La puesta cuenta con la autoría de Pablo Agustín y Romina Scalora, diseño gráfico de Nahuel Lamoglia, producción ejecutiva a cargo de Charlie Gerbaldo y producción general de Gustavo Ferrari y ROMA produce. El vestuario está diseñado por Kei Pampillón, mientras que la fotografía es obra de Nacho Lunadei.

“Criado por lobos” se ha convertido en un verdadero éxito desde su estreno en Paseo La Plaza, gracias a su capacidad para conectar con espectadores de distintas generaciones. La puesta equilibra momentos de humor descarnado con instantes de profunda reflexión, sin perder el ritmo ni la complicidad con el público.

Con su estilo irreverente y su autenticidad característica, Pablo Agustín transforma sus propias experiencias en una obra divertida, conmovedora y sanadora. Una cita imperdible para quienes buscan reírse de sí mismos y descubrir que, al final, todos tenemos algo de “criados por lobos”.

Funciones y fechas:

Neuquén : Viernes 5 de diciembre de 2025, 21:00, Teatro Español en Av. Argentina 235.

Cipolletti: Sábado 6 de diciembre de 2025, 21:00 h, Complejo Cultural Cipolletti en calle Fernández Oro 57.

Dónde se compran las entradas: Venta online en entradauno.com y boleterías de cada sala

Precios (por ticket):