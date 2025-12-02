El autódromo Provincia de Neuquén en Centenario será sede de la Master de Picadas Edición XI, considerado como la mejor fecha de picadas de la historia de la Argentina, reuniendo a los autos y pilotos más rápidos del país.

El encuentro contará con la presencia de figuras de primer nivel, entre ellos “El Pájaro” Lucas del team Mirabelli, Javier Di Maio con la reconocida Reyna de las Picadas, Nicolás Viturro, uno de los pilotos más veloces del país, además de Marcos Reta, Rubén Córdoba, Marcelo Ale, César Bruno, Germán Puerta y otros referentes que llegarán desde distintos puntos de la Argentina para competir en esta edición extraordinaria.

La expectativa del público supera todas las previsiones. La venta de entradas anticipadas ya sobrepasó las 300 localidades y se encuentra disponible la última tanda para quienes deseen asegurar su lugar.

Las entradas pueden adquirirse a través de la aplicación Picadas o en los puntos de venta habilitados.

La actividad comenzará el viernes 12 con las pruebas y pasadas clasificatorias de motos y autos, mientras que el sábado 13 se desarrollará la jornada central con todas las instancias finales, que definirán los mejores tiempos y consagrarán a los ganadores de cada categoría.

Se espera la asistencia de más de tres mil personas, en lo que se perfila como la edición más convocante de la historia de la actividad.

Desde la organización destacan que esta fecha quedará marcada en la historia de la provincia y consolidará a Centenario como uno de los epicentros más importantes del mundo de las picadas en Argentina.