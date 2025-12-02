El ex ministro de Educación y ex senador del PRO, Esteban Bullrich, afirmó que pretende presentarse como candidato a presidente de la Nación en las elecciones 2027. Sostuvo que, aunque no tenga posibilidades de ganar, su objetivo es “unir a los argentinos”.

En declaraciones televisivas, Bullrich recordó que el día en que dejó su banca en el Senado, debido a complicaciones de salud, renunció “a los honores, pero no a la lucha”. Señaló que su tarea sigue orientada a “dejar un mejor país” para sus hijos.

“Mi familia tendrá la última palabra”

Bullrich subrayó que la definición final sobre su candidatura dependerá de su esposa, María Eugenia Sequeiros, y de sus hijos.

“Ellos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”, sostuvo.

Una campaña basada en valores personales

El exsenador afirmó que su eventual campaña presidencial sería “el alma hablándole al alma de los argentinos”. Indicó que, pese a la incertidumbre sobre su futuro, siente claro su propósito: “amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza”.

Críticas al presente político y económico

Bullrich también analizó la situación política, social y económica del país y expresó que “no le gusta” el rumbo actual. Señaló que Argentina necesita “almas grandes” y dirigentes que acepten “la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.

Su nuevo libro y la idea de un pacto de unión nacional

El exsenador presentó recientemente su libro “Una Nueva Buenos Aires”, elaborado junto al economista laboral Jorge Colina y al abogado y empresario Enrique Morad. La obra propone “renovar el pacto de unión nacional” y surge de su experiencia de campaña en 2017, cuando recorría la provincia de Buenos Aires y observó “un territorio partido en dos”.

Un país con heridas históricas

Bullrich concluyó que las heridas del país “no se cierran con discursos ni decretos”, sino con “corazones que perdonan y líderes que sirven”. Enfatizó que su misión es contribuir a construir “un país más justo, más fraterno y más humano”.