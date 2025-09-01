Al menos 800 muertos y 2800 heridos tras un devastador terremoto en Afganistán

Uno de los peores terremotos de Afganistán mató a más de 800 personas e hirió al menos a 2.800. Helicópteros transportaban a los heridos al hospital después de ser rescatados de entre los escombros de las casas que estaban siendo peinadas en busca de sobrevivientes. Los rescatistas luchaban por llegar a zonas montañosas remotas aisladas de las redes móviles a lo largo de la frontera con Pakistán, donde las casas de adobe que salpican las laderas se derrumbaron a causa del terremoto.

"En los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 han resultado heridas y cientos de viviendas han sido destruidas", ha dicho a la agencia EFE Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, uno de los lugares más afectados.

Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud en Kabul, pidió ayuda internacional para hacer frente a la devastación del terremoto de magnitud 6 que se produjo alrededor de la medianoche, a una profundidad de 10 km. "Lo necesitamos porque aquí mucha gente perdió la vida y sus casas", dijo a Reuters.

"Todos nuestros equipos han sido movilizados para acelerar la asistencia, para que se pueda proporcionar un apoyo integral y total", dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Abdul Maten Qanee, citando los esfuerzos en áreas que van desde la seguridad hasta la alimentación y la salud.

El terremoto arrasó tres aldeas en Kunar, con daños importantes en muchas otras, dijeron las autoridades. Al menos 610 personas murieron en Kunar y 12 en Nangarhar, agregaron. Fue el tercer gran terremoto mortal de Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021 cuando las fuerzas extranjeras se retiraron, lo que provocó un recorte de la financiación internacional que constituía la mayor parte de las finanzas del gobierno.

En una publicación en X, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo que su misión en Afganistán se estaba preparando para ayudar a los afectados en las zonas devastadas por el terremoto. Funcionarios humanitarios y lugareños dicen que casi dos años después de que un poderoso temblor azotara la ciudad occidental de Herat, muchas aldeas aún se están recuperando y viviendo en estructuras temporales.

Afganistán es propenso a terremotos mortales, particularmente en la cordillera del Hindu Kush, donde se encuentran las placas tectónicas india y euroasiática.