El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que detendría la inmigración procedente de los que llamó "países del tercer mundo", al día siguiente de que un afgano disparara presuntamente contra dos guardias nacionales en Washington D. C., una de los cuales murió. "Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió el magnate republicano en una publicación nocturna en su plataforma de redes sociales Truth, usando un término obsoleto y ofensivo para las naciones económicamente en desarrollo.

Trump también escribió que "eliminaría a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos" y "pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizaría a los inmigrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportaría a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental".

También amenazó con revocar "millones" de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden. Esto incluiría el programa de visas especiales para los afganos que habían trabajado con Estados Unidos en Afganistán antes de que los talibanes regresaran al poder.

Su airada publicación, que terminaba deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marca una nueva escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña de deportaciones masivas.

El presidente estadounidense había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

El ataque, descrito por las autoridades como una "emboscada", se perpetuó contra dos soldados de este cuerpo militar, desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Trump, de hecho, vinculó el tiroteo con su decisión de enviar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad. "Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos", sugirió.

Las autoridades identificaron al presunto autor de los disparos como un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se radicó en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán. El FBI, por su parte, inició una investigación por terrorismo.

El presidente estadounidense ordenó una revisión completa del estatus de residencia permanente de inmigrantes de 19 países, a raíz del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional estadounidense en Washington, DC. Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dijo en X: "He ordenado una reexaminación rigurosa y a gran escala de cada Tarjeta Verde para cada extranjero de cada país de preocupación".

Los 19 países bajo escrutinio fueron nombrados en una proclamación de junio, que inicialmente había impuesto restricciones de entrada a los nacionales de estados considerados deficientes en los protocolos de detección y verificación. Entre los países enumerados se encuentran Afganistán , Irán, Somalia, Libia y Yemen, así como Cuba, Venezuela, Chad y Eritrea.

Los críticos advierten que la política corre el riesgo de penalizar a cientos de miles de residentes permanentes legales basándose únicamente en la nacionalidad. Aún no está claro si la revisión resultará en revocaciones o deportaciones. Tampoco está claro cómo el anuncio de Trump del jueves podría afectar la revisión del USCIS. Por ahora, la administración lo presenta como una medida de protección dirigida a la seguridad nacional a la luz del ataque de DC.

