Llega al país el primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos

Un número indeterminado de deportados argentinos, algunos acusados por violaciones, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en las próximas horas desde los Estados Unidos, por decisión de la administración de Donald Trump.

Así lo informó el diario Clarín, según el cual el gobierno de Javier Milei y su embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, buscaron infructuosamente mantener el operativo en secreto.

De acuerdo con la versión, la Argentina no protestará como lo hicieron otros gobernantes, pero lo cierto es que el país fue colocado en el mismo lugar que Brasil y Venezuela por la administración republicana de Estados Unidos.

Los deportados llegarán en un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, de acuerdo con una investigación del diario.

Todos están acusados de importantes infracciones a la ley federal de los Estados Unidos, tales como delitos migratorios, robos y violaciones.

El vuelo hará escalas en Bogotá y en Belo Horizonte (Brasil), con destino final Ezeiza y la cantidad de deportados argentinos estaría en el número de 16.

Hasta el momento, fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos, pero todo se mantuvo en secreto, agrega el informe.