El Abierto de Australia regaló una escena que fue mucho más allá del resultado deportivo. Luego de su enorme victoria ante Jannik Sinner en semifinales, Novak Djokovic protagonizó un momento íntimo y emotivo junto a Juan Martín Del Potro, en una charla que expuso la amistad forjada durante años de batallas dentro y fuera de la cancha.

El encuentro se dio durante una entrevista televisiva, cuando el argentino apareció en una videollamada para felicitar al serbio por su triunfo. “Grande, Nole. Qué felicidad, amigo”, lanzó Del Potro, con la sonrisa intacta y la emoción a flor de piel. Djokovic, visiblemente conmovido, le devolvió el gesto y hasta se permitió una broma tras ver un posteo previo del tandilense en redes: “Sos un mago… pero no hagas predicciones para la final”.

La charla tuvo un punto alto cuando Del Potro le preguntó si el triunfo ante Sinner había sido uno de los más intensos de su carrera. La respuesta de Djokovic fue directa y sincera: “Exactamente. Fue un partido de muchísima intensidad. La energía que tuve que poner para ganar fue increíble. Gracias… te amo, amigo”.

La relación entre ambos trasciende largamente el circuito profesional. Rivales históricos en finales y grandes escenarios, supieron construir un vínculo de respeto y afecto genuino. A fines de 2024, Djokovic estuvo presente en la Argentina para acompañar a Del Potro en su despedida oficial del tenis, en una exhibición disputada en el Parque Roca, otro capítulo emotivo de una historia compartida.

Este domingo, Djokovic buscará un nuevo título en Melbourne cuando enfrente a Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia, desde las 5.30 (hora argentina). Pero más allá de lo que ocurra en la cancha, el abrazo a distancia con Del Potro ya dejó una de las postales más humanas del torneo.