Emergencia hídrica: refuerzan tareas en el río Neuquén para garantizar el agua potable

La Emergencia Hídrica que atraviesa la provincia motivó la implementación de tareas de dragado y obras complementarias sobre la cuenca del río Neuquén, con el objetivo de garantizar la provisión de agua potable y asegurar el funcionamiento de los sistemas de bombeo. La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, el EPAS y la Subsecretaría de Recursos Hídricos trabajan en conjunto para enfrentar el descenso de caudales.

En particular, se construye un azud en Cutral Co y Plaza Huincul que permitirá incrementar el volumen de agua captada para potabilizar y abastecer a la Comarca Petrolera. De continuar la tendencia descendente del nivel del río, se prevé la ejecución de nuevas obras que aseguren la operación de las bombas impulsoras.

Para llevar adelante estas tareas, Recursos Hídricos aportó maquinaria pesada, incluyendo dos retroexcavadoras sobre oruga, camiones volcadores con capacidad de hasta 18 metros cúbicos y una cargadora frontal. Este equipamiento permite avanzar con canalizaciones y movimiento de suelos para optimizar la captación de agua.

El EPAS supervisa las obras sobre el sistema de abastecimiento Buena Esperanza, que junto al sistema Barreales, constituye la principal fuente de agua potable de la zona. Actualmente, ambos acueductos producen 2.500 metros cúbicos por hora, siendo 1.900 m³/h de Buena Esperanza y 600 m³/h de Barreales.

El consumo elevado y la merma en las fuentes de agua mantienen la producción al límite de su capacidad. En este contexto, el gobierno provincial refuerza sus tareas de infraestructura hídrica para sostener el abastecimiento a Cutral Co, Plaza Huincul y el Parque Industrial de la zona.

En Andacollo, también se ejecutan trabajos similares. Ante la baja del río en el sistema de bombeo de Huaraco y los pozos filtrantes, se realizan canalizaciones con maquinaria provista por Recursos Hídricos y con la colaboración de la municipalidad. Estas medidas apuntan a garantizar el acceso al agua potable en toda la región norte de la provincia.