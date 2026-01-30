Gustavo Fernández volvió a poner a la Argentina en lo más alto del tenis mundial. En el Abierto de Australia, el cordobés se consagró campeón en la modalidad de dobles sobre silla de ruedas y alcanzó el décimo título de Grand Slam de su carrera, una marca que lo confirma como una de las máximas leyendas del deporte adaptado.

Junto al japonés Tokito Oda, número uno del ranking, Fernández se impuso con autoridad en la final disputada en el Kia Arena de Melbourne. La dupla venció al español Daniel Caverzaschi y al neerlandés Ruben Spaargaren por un contundente 6-2 y 6-1, en poco más de una hora de juego.

El título tuvo un valor especial para el argentino. Fue su primera consagración en Australia en dobles, luego de haber quedado siete veces en semifinales en sus participaciones anteriores. Además, significó su quinto trofeo de Grand Slam en esta modalidad, que se suma a los cinco que ya había conseguido en singles a lo largo de su exitosa trayectoria.

La semana había tenido sabor agridulce para Fernández, ya que en la final individual cayó ante el propio Oda por 6-1 y 7-6(2), quedándose a las puertas de su tercer título de singles en Melbourne, tras los logrados en 2017 y 2019. Sin embargo, la revancha llegó rápido y con festejo compartido.

Nacido en Río Tercero en 1994, el “Lobito” es sinónimo de resiliencia y superación. Comenzó a jugar al tenis desde muy chico, luego de sufrir una parálisis en sus piernas producto de un infarto medular a los 16 meses de vida. A los 12 años ingresó a la Asociación Argentina de Tenis y desde entonces su carrera no dejó de crecer.

A lo largo de los años, Fernández acumuló títulos, reconocimientos y momentos emblemáticos, como haber sido abanderado argentino en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. También recibió dos Premios Konex, reflejo de su impacto en el deporte nacional.

Tras atravesar momentos difíciles en lo personal y en lo físico, su consagración en Australia vuelve a confirmar su vigencia y su enorme fortaleza mental. En Melbourne, Gustavo Fernández no solo levantó un trofeo: reafirmó su lugar entre los grandes y volvió a demostrar que el orgullo argentino también se escribe en silla de ruedas y con letras doradas.