Gritos en la noche y un silencio que encendió las alarmas

La madrugada en el barrio Nuestras Malvinas, en el extremo sur de Bariloche, quedó marcada por un crimen que conmocionó a la zona. Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar una fuerte discusión dentro de una vivienda y ver luego a un hombre salir del lugar.

Cuando los efectivos ingresaron al domicilio encontraron el cuerpo de una mujer de 51 años con heridas de arma blanca. Personal de salud constató el fallecimiento en el lugar.

El sospechoso fue detenido cerca de la ruta

Tras el aviso de los vecinos, la Policía desplegó un operativo para ubicar al hombre que había sido visto alejándose de la vivienda. Horas después fue interceptado en las inmediaciones del cruce de Ruta 40 y Pasaje Gutiérrez, a pocos kilómetros del lugar del hecho.

El detenido tiene 65 años y quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzan con las pericias y la recolección de pruebas.

La investigación se encuadra como femicidio

Con el correr de las primeras horas, la fiscalía interviniente encuadró la causa como femicidio, en el marco de una investigación por el asesinato de una mujer en un contexto de violencia de género.

El Gabinete de Criminalística trabajó en la escena para levantar rastros y secuestrar elementos de interés para la causa. También se dispuso la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

Una relación atravesada por conflictos

Según se informó en la investigación, la víctima y el hombre detenido mantenían un vínculo de pareja. Ambos eran conocidos en el barrio, donde los vecinos habían escuchado discusiones en otras oportunidades.

El caso dejó a una familia atravesada por el dolor y abrió una nueva causa judicial que vuelve a poner el foco en la violencia extrema contra las mujeres.

Avanza la causa judicial

La fiscalía continúa reuniendo testimonios y evidencias para sostener la acusación. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos contra el hombre detenido.

Mientras tanto, el barrio intenta asimilar un hecho que interrumpió la rutina de la madrugada con una escena de violencia que dejó una víctima fatal y una investigación en marcha.