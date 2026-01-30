Alfredo Milton Canale, presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, explicó en una entrevista en Verano de Primera por AM500, los detalles detrás de la reciente noticia de que el Gobierno Nacional destinará más de 100 mil millones de pesos a las asociaciones de bomberos voluntarios para la compra de equipamiento y materiales.

Si bien la cifra fue anunciada con gran énfasis, el dirigente bomberil aclaró que este dinero no responde a una medida excepcional debido a los incendios que azotan la Patagonia, sino a una partida que ya está contemplada anualmente por la Ley Nacional 25054, la cual regula los fondos destinados a los bomberos voluntarios.

“La Ley 25054 establece que cada año el Gobierno Nacional debe distribuir los fondos que recauda del cinco por mil de las pólizas de seguro, excluyendo las del seguro de vida. Estos fondos van destinados a los bomberos y son gestionados por la Superintendencia de Seguros, que realiza los depósitos trimestrales al Ministerio de Economía, desde donde se realiza la distribución correspondiente”, explicó Canale.

Sin embargo, el presidente de la Federación expresó su preocupación por el creciente descontento dentro del sistema bomberil, dado que la reciente resolución vinculada a los 100 mil millones de pesos anunciados genera confusión en la comunidad. "La ley no necesita un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). Es una distribución que debe hacerse por ley, y ahora, con esta resolución, se está mezclando el anuncio de los 100 mil millones con algo que ya estaba presupuestado", afirmó.

Además, Canale explicó que, a pesar de los anuncios, los fondos no son entregados de forma inmediata. La distribución de los recursos es gradual y en muchos casos los cuarteles tardan hasta un año en recibir los fondos completos.

“El dinero llega por partidas, y no sabemos cuándo vamos a cobrar. Depende de los fondos que transfiera el Ministerio de Economía al Ministerio de Seguridad para que luego se hagan las transferencias correspondientes. El año pasado, varios cuarteles de nuestra provincia terminaron de cobrar en diciembre”, detalló.

Para Canale, esta situación genera una gran frustración, especialmente cuando se percibe que el anuncio de los 100 mil millones de pesos está siendo utilizado con fines políticos. “Causa dolor que se nos use políticamente en este contexto. Hay mucha confusión en la gente que piensa que ya vamos a recibir ese dinero de inmediato, pero la realidad es que este aporte ya nos correspondía, independientemente de lo que sucede con los incendios en la Patagonia", expresó.

Por otro lado, Canale también manifestó su preocupación por la falta de convocatoria del Sistema Nacional de Bomberos para combatir los incendios forestales en Chubut, a diferencia de lo ocurrido en el año 2022, cuando bomberos de todo el país fueron llamados a colaborar en los incendios en Valle de Magdalena.

“Lo que nos llama la atención es que el Sistema Nacional de Bomberos tiene más de 600 bomberos capacitados para incendios forestales, pero hasta el momento no han sido convocados oficialmente. Hay bomberos de Chubut, Río Negro y Neuquén actuando, pero no se ha hecho una convocatoria a nivel nacional como ocurrió el año pasado”, señaló Canale.

Aunque algunos brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego, de Parques Nacionales y bomberos voluntarios de Chubut colaboraron, la falta de un llamado formal para reforzar los equipos preocupa a Canale. “La gente está dispuesta a ayudar, pero no se les está dando la oportunidad de intervenir como se hizo en años anteriores. Incluso hay bomberos que están dispuestos a viajar y tomar licencias de trabajo para ayudar”, subrayó.

El presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios también recalcó el sacrificio personal que implica ser bombero voluntario, destacando que la motivación detrás de su labor es la satisfacción de ayudar a la comunidad. “Nosotros trabajamos por el ‘gracias’. Lo que nos da satisfacción es poder ayudar a la gente en su momento de emergencia. Pero para que eso sea posible, es fundamental el apoyo de nuestras familias. Si la familia no te acompaña, es muy difícil seguir adelante en el sistema, aunque tengas la mejor voluntad", destacó.

Finalmente, Canale resaltó que la vida de un bombero voluntario implica sacrificios constantes, dejando de lado momentos importantes con la familia y exponiendo su seguridad por el bienestar de la comunidad. “Es una forma de vida. A veces, perdemos momentos especiales con nuestros seres queridos, como cumpleaños o fiestas, pero la satisfacción de saber que estamos haciendo un bien es lo que nos motiva”, concluyó.