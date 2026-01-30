Este 3 y 4 de febrero comienzan las presentaciones de los 12 finalistas del Pre Confluencia. Los mismos brindarán un show tanto para los jurados como para el público, con el anhelo de ser los elegidos para subirse al gran escenario durante los días de fiesta, del 5 al 8 de febrero.

Los 12 finalistas, que superaron todas las etapas con los más de 380 inscriptos, son: Ñuke Mapu, de folklore patagónico (General Roca); Belu Missón, propuesta pop (Neuquén capital); Niño Condenado, con una fusión de R&B, pop alternativo e hip-house (General Roca); Kala, de R&B, hip hop e indie (General Roca); Klown, new metal melódico (Neuquén capital); y D5, de hip hop y rock (Cinco Saltos), Panóptico (rock alternativo y progresivo), LadyBel (pop), Erika Sofía (pop, soul, R&B y urbano), Magdalena Vitale (folk fusión), Dahy Galeassi (rock pop, pop e indie rock) y Nube (rock psicodélico).

En esta edición, la novedad es que habrá ocho elegidos evaluados por el jurado pero además votados por el público. El sistema de votación es sencillo: quienes asistan al escenario Limay encontrarán en pantalla un código QR para emitir su voto.

Qué artistas regionales se presentarán el 4 de febrero a partir de las 20

Para ir a alentar y elegir a tu banda favorita, el próximo miércoles, los artistas que se presentarán en la Isla 132 son:

Kala

Kala Rivero es cantautora y Licenciada en Teatro, se dedica a tocar música estilo R&B, hip hop e indie. Es oriunda de General Roca y su último EP salió a fines de 2025, titulado "Fuera de Confort" tiene cuatro temas que recorren distintos géneros.

Ninio Condenado

Es un cantante roquense, que fusiona R&B, pop alternativo y hip-house. Su último single es "TURN ME ON" y fue lanzado en octubre de 2025.

Klown

La banda de new metal melódico de Neuquén Capital sacó un disco en 2021, titulado "INTERREGNUM". Aunqu el primer material de estudio que lanzaron fue "Resistiendo".

Ñuke Mapu

El grupo de folklore patagónico, de General Roca, está compuesto por cuatro músicos. En youtube se puede encontrar su música, autóctona de Argentina y de la Patagonia, como lo describen ellos.

Magdalena Vitale

La joven cantante y compositora se dedica a un estilo folk fusión, inspirada en líricas del folklore y lo experimental y moderno, definiéndolo entre lo orgánico y lo digital. Su primer EP fue lanzado en noviembre de 2025 con tres temas de su autoría y próximamente lanzará el segundo.

Belu Missón

Es actriz, cantante y conductora. Su último lanzamiento fue un sencillo en noviembre de 2025, titulado "Pa que no nos duela nada". En redes sociales también hace contenido. Se dedica principalmente al género pop y es oriunda de Neuquén Capital.