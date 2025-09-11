Condenaron a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

Un panel de jueces del Tribunal Supremo brasileño sentenció al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

Bolsonaro se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Brasilia. Puede apelar la sentencia. Cuatro de los cinco jueces que revisaron el caso en el panel encontraron culpable al político de extrema derecha de cinco cargos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo horas después que estaba "muy descontento" con la condena. Hablando con los reporteros cuando salía de la Casa Blanca, dijo que siempre le había parecido que Bolsonaro era "sobresaliente". Los abogados de Bolsonaro han dicho que apelarán el veredicto ante el pleno del Tribunal Supremo de 11 jueces.

El expresidente de 70 años, que ha negado haber cometido delito alguno, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario. Bolsonaro es el primer expresidente brasileño en ser condenado por intentar un golpe de Estado. No ha asistido a las diligencias judiciales, y el jueves por la mañana se le vio en el garaje de su casa, pero no habló con los periodistas.

La jueza Lúcia dijo que estaba convencida por las pruebas que la Fiscalía General presentó contra el expresidente. "Él es el instigador, el líder de una organización que orquestó todos los movimientos posibles para mantener o tomar el poder", dijo.