Bolsonaro, al borde de la cárcel, espera el fallo que definirá su futuro

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, podría enfrentar una sentencia histórica en los próximos días, luego de que dos de los cinco magistrados que lo juzgan por golpismo emitieran votos a favor de condenarlo. El proceso, que se extenderá hasta este viernes, definirá también la suerte de otros siete coacusados, entre ellos exministros y altos mandos militares.

El tribunal que evalúa el caso requiere una mayoría simple de tres votos para emitir un fallo, por lo que si uno de los tres jueces restantes se suma a la condena, Bolsonaro podría ser enviado a prisión.

El líder de la derecha brasileña, de 70 años, enfrenta acusaciones de haber conspirado para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, y se expone a más de 40 años de cárcel. Entre los cargos se incluyen intento de golpe de Estado, aunque la maniobra no prosperó por falta de apoyo militar.

El proceso ha sido seguido en vivo y en audiencias públicas, con el tribunal compuesto por cinco jueces. Este miércoles se espera el voto del magistrado Luiz Fux, mientras Bolsonaro permanece en su domicilio bajo arresto domiciliario. El exmandatario y los demás acusados no asistieron al tribunal en Brasilia, y sus abogados argumentan que la ausencia se debe a razones de salud.

El fallo final, que definirá el futuro del exmandatario y su círculo más cercano, se espera antes del viernes, marcando un capítulo sin precedentes en la historia política de Brasil.