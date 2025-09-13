Nueva masacre en Haití: más de 40 civiles asesinados

Al menos 42 personas fueron asesinadas en la comuna de Cabaret, a unos 40 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, capital de Haití, durante un sangriento ataque perpetrado por la coalición armada Viv Ansanm.

La información fue confirmada por Baptiste Joseph Louis, autoridad local de Laboderie, quien precisó que el suceso ocurrió el jueves, luego que los criminales regresaran para cometer la matanza, tras haber sido repelidos por elementos de la Policía Nacional y de las brigadas de autodefensa locales. Los cadáveres fueron abandonados en el lugar, algunos devorados por perros, mientras que muchos supervivientes huyeron, según informó Louis.

La ONG Collectif Défenseurs Plus denunció, tras la masacre, una "nueva ola de violencia mortal" y reclamó la responsabilidad del Estado. La organización expresó su profunda preocupación por las masacres perpetradas contra civiles.

"El 11 de septiembre de 2025, en la comuna de Cabaret, unas 40 personas fueron ejecutadas en represalia por la muerte del jefe de la banda 'Vladimir' y otros miembros de su grupo, quienes murieron durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden el pasado 7 de septiembre", agregó la entidad.

Además de la matanza, los bandidos incendiaron varias casas y otros bienes de los habitantes de esta localidad, dijo la organización. "Estas ejecuciones, cometidas sin discernimiento, reflejan una lógica de venganza bárbara contra una población indefensa y tolerada por las autoridades estatales", afirmó.

Por otra parte, el Colectivo Defensores Plus afirma haber observado una alarmante propagación de la violencia en varias regiones del país, en particular en los departamentos del Oeste, Artibonite y el Centro. La población vive en un estado de miedo constante, con acceso restringido a la salud, la alimentación, la educación y el transporte en las zonas controladas por grupos armados", dijo Defensores Plus en un comunicado.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, subrayó la unidad demostrada por los 32 estados miembros tras respaldar una renovada misión de seguridad para Haití que sustituya a la actual, cuyo mandato vencerá el próximo octubre.

