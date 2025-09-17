La viuda del opositor Navalny dice que el gobierno ruso lo asesinó

"Estos laboratorios de dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexéi fue asesinado. Más específicamente, fue envenenado", Con estas palabras Yulia Navalnaya responsabilizó al gobierno de Vladimir Putin por la muerte de su marido, el opositor ruso Alexéi Navalny quien falleció repentinamente a los 47 años, el 16 de febrero de 2024, en una prisión rusa en el Círculo Polar Ártico. De esta manera, la oposición se quedó sin su líder más carismático y popular. En repetidas ocasiones la viuda acusó a Rusia de su asesinato, una afirmación que el Kremlin descarta como absurda.

La viuda publicó un video en X asegurando que material biológico de Navalny había logrado llegar de contrabando al extranjero en 2024 para que laboratorios occidentales lo examinaran. Navalnaya no especificó que tipo de veneno fue hallado en los restos de su esposo.

Ya el año pasado, Navalnaya desestimó la información de los investigadores rusos de que Navalny había muerto por "una combinación de enfermedades". Por otro lado, hay agencias de inteligencia estadounidenses que han determinado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no ordenó el asesinato de Navalny, según ha informado el Wall Street Journal.

Fuentes: afp/reuters