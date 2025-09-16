Israel lanzó la operación terrestre contra la Ciudad de Gaza para "desmantelar la infraestructura terrorista"

Según una fuente militar israelí, el gobierno de Bibi Netanyahu dio comienzo a la “principal fase” de la ofensiva terrestre a la ciudad de Gaza. "Hemos iniciado una poderosa operación en la Ciudad de Gaza", dijo Netanyahu antes del comienzo de la sesión de su juicio por corrupción que se desarrolla hoy.

Poco antes, un vocero del Ejército israelí escribió en X que Israel había comenzado a destruir la infraestructura de la organización terrorista Hamás en ese enclave. "El Ejército ha comenzado a desmantelar infraestructura terrorista en la Ciudad de Gaza", dijo Avichay Adraee en un comunicado en la red social X.

Según el vocero en árabe del Ejército de Israel, Ciudad de Gaza es una "peligrosa zona de combate" y advirtió a su población: "Permanecer en la ciudad les pone en peligro". Durante la noche, el Ejército intensificó enormemente sus ataques contra el lugar. Según la agencia de noticias palestina Wafa, hubo decenas de víctimas mortales.

