Trump asistió al último adiós de Charlie Kirk en un estadio colmado

Bajo un operativo de seguridad sin precedentes, Estados Unidos vivió la despedida de Charlie Kirk, el activista conservador de 31 años y fundador de Turning Point USA, asesinado el pasado 10 de septiembre en Utah.

La ceremonia tuvo lugar en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, con capacidad para 63.000 personas, aunque más de 73.000 asistentes se congregaron para rendir homenaje a Kirk, convirtiendo el evento en uno de los funerales más concurridos de los últimos años en el país.

El expresidente Donald Trump asistió personalmente y pronunció un discurso: “Este funeral es para celebrar la vida de un gran hombre. Realmente un gran hombre”, destacó, resaltando la influencia de Kirk en la difusión del movimiento MAGA entre los jóvenes.

El acto fue organizado por Turning Point USA, la organización fundada por Kirk en 2012, y contó con la presencia de destacadas figuras políticas, como el senador Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance.

La seguridad del evento estuvo a cargo del Servicio Secreto, en coordinación con agencias locales y estatales, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la ceremonia con el máximo nivel de alerta, una categoría que se aplica a eventos de gran magnitud como el Super Bowl o la toma de posesión presidencial.

La despedida estuvo marcada por un fuerte componente patriótico: una gigantesca bandera estadounidense cubrió el escenario, mientras miles de asistentes lucían los colores rojo, blanco y azul, y portaban gorras con el eslogan de Trump, “Make America Great Again”.

En un clima de emotividad, los discursos y homenajes recordaron a Kirk como un líder juvenil que transformó la política estadounidense y dejó una huella profunda en los jóvenes conservadores del país.

El funeral de Charlie Kirk se perfila como un evento histórico, no solo por la magnitud de la asistencia, sino por la visibilidad política que adquirió, consolidando su legado dentro del movimiento conservador estadounidense.