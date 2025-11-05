El gobernador Alberto Weretilneck anunció que el 18 de noviembre arribará al puerto de San Antonio Este el buque CS Fortune, cargado con materiales clave para el desarrollo del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde las costas rionegrinas. El embarque incluye 2.209 caños de acero, con un peso total de 10.000 toneladas, provenientes de Shanghái, China.

El anuncio se realizó tras una reunión con representantes del Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), en la que se analizaron los avances del proyecto y se coordinó la operación de descarga. El gobernador destacó que “cada embarque significa más empleo local y más movimiento para toda la región”, y que el puerto rionegrino es clave en el desarrollo energético del país.

El material será utilizado en la primera etapa del proyecto Argentina FLNG, impulsado por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (PAE) y la empresa noruega Golar. El plan contempla el montaje de dos barcos factoría frente a la costa rionegrina: el Hilli Episeyo en 2027 y el MK2 en 2028, con capacidad conjunta para procesar 6 millones de toneladas métricas de GNL por año.

Weretilneck se reunió con representantes del Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste

El secretario general del SOPSAO, Osvaldo Mendoza, confirmó que los trabajadores portuarios tendrán participación directa en la operación. “Este barco traerá los caños para el proyecto de GNL, en una operación que se realizará en el puerto de San Antonio Este”, señaló. La llegada del buque representa un paso histórico en la consolidación de la infraestructura energética provincial.

En paralelo, avanzan las etapas 2 y 3 del plan Argentina LNG, con participación de YPF, Shell y ENI, lo que ampliará la capacidad de producción y exportación de gas. Con estos desarrollos, Río Negro se consolida como eje estratégico de la nueva matriz energética nacional y punto clave en la salida del gas argentino al mundo.

