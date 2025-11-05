El clima de competencia en MasterChef Celebrity venía tranquilo, hasta que Sofi Gonet, más conocida como La Reini, desató una pequeña tormenta con una sola frase. En plena grabación del ciclo de Telefe, la participante aprovechó una consigna del programa para mostrar de qué lado está en una de las rivalidades más mediáticas del espectáculo: Wanda Nara o la China Suárez.

El desafío comenzó cuando Germán Martitegui anunció el desafío de la noche. “Esta noche va a jugar el azar”, explicó, mientras una enorme ruleta con las caras de los jurados y de Wanda Nara definía los equipos, ya que había que girar para saber el plato favorito de qué persona iban a tener que replicar.

En este caso, Sofi Gonet se vio afortunada, ya que junto a Luis Ventura y Valentina Cervantes fueron parte del equipo de Wanda Nara. Al descubrir que el plato asignado era una simple hamburguesa, los tres celebraron, sabiendo que la prueba no sería de las más complejas de la semana.

Pero fue ahí cuando La Reini decidió sumar un comentario que cambió el tono del momento. En su entrevista individual, lanzó una frase con ironía y una sonrisa cómplice: “Siempre team Wanda, nunca team China”. La declaración, breve pero filosa, bastó para encender las redes y reavivar la histórica grieta entre las dos figuras.

Es que las cosas no vienen para nada tranquilas entre Wanda Nara y la China Suárez. Cada vez que hay una oportunidad se cruzan con indirectas o chicanas que alimentan la polémica. Lejos de querer evitar meterse en el barro, Sofi Gonet le hizo un guiño a la conductora para apoyarla, aunque no todos lo tomaron como algo positivo.

Los seguidores del programa reaccionaron de inmediato. Algunos celebraron la ocurrencia de Sofi y destacaron su espontaneidad, mientras otros señalaron que el comentario podría incomodar a la conductora, que intenta evitar cualquier referencia a su pasado mediático con la China Suárez.

Por lo pronto, Sofi Gonet volvió a demostrar que su paso por MasterChef no pasa desapercibido. Entre risas, sazón y frases que hacen ruido, se ganó un nuevo lugar en la conversación del día y, de paso, dejó en claro su postura en una rivalidad que sigue dando que hablar.