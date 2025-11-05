Una tarde marcada por la violencia

Centenario volvió a ser escenario de una balacera que pudo terminar en tragedia. Este martes, alrededor de las 19:15, dos personas que circulaban en una motocicleta dispararon entre ocho y diez veces contra una vivienda ubicada sobre la calle El Salvador, a metros de Tucumán, en el barrio Juan Manuel de Rosas.

Dentro de la casa se encontraba una adolescente de 17 años que fue alcanzada por uno de los proyectiles en la parte posterior de la cadera. Vecinos desesperados la trasladaron de inmediato al Hospital Natalio Burd, desde donde fue derivada de urgencia al Castro Rendón por la gravedad de la herida.

Una casa que ya había sido atacada

El violento episodio conmocionó al barrio, ya que no es la primera vez que el mismo domicilio es atacado. Semanas atrás, desconocidos también habían efectuado varios disparos contra esa vivienda, hiriendo a un perro que se encontraba en el patio.

La adolescente fue dada de alta

En diálogo con Pancho Casado en su programa "La mañana es de La Primera", por AM550, el comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Neuquén Zona Periferia II, confirmó que la menor se encuentra fuera de peligro.

“Gracias a Dios podemos decir que la menor, luego de haber sido trasladada al Castro Rendón, ha sido dada de alta”, informó el jefe policial.

Además, detalló que durante el trabajo de los peritos “se secuestró un plomo compatible con los disparos de arma de fuego” y que la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía.

Identificado el autor de los disparos

El comisario Mazzone confirmó que el tirador fue reconocido por las víctimas y sería un sujeto conocido en el ámbito delictivo de Centenario.

“El conductor tenía casco, el que disparó no, y fue identificado por las víctimas", explicó el jefe policial, aunque aclaró que no puede difundirse el nombre completo por el avance de la causa, Pancho consultó si es Poblete, el narco de Centenario, ante lo que el miembro de la fuerza policial confirmó que si.

Mazzone vinculó el violento ataque con los efectos de la Ley de Narcomenudeo, que, según señaló, “acorraló a estos sujetos, que se corren de territorio y empiezan a hacer este tipo de cosas”.

“No hay que bajar los brazos con estas personas, tienen que ser llevadas a la Justicia”, remarcó el comisario.

Otro hecho delictivo en Centenario

Durante la misma jornada, se registró otro episodio violento en la ciudad: el robo y posterior incendio de un Chevrolet Vectra, que pertenece a un efectivo policial y cuyos autores fueron rápidamente detenidos por la Policía.

“Los sujetos huían hacia la Ruta Provincial 67 y fueron atrapados. Prendieron fuego el auto, pero logramos rápidamente cercarlos y detenerlos”, precisó Mazzone.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y, según el comisario, “tenían entre sus cosas elementos del vehículo”, por lo que se iniciaron medidas procesales por robo y daños.

Operativo policial y nuevos disparos en la zona

Tras el ataque, al menos cuatro móviles de la Comisaría Quinta, junto con personal de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, trabajaron en el lugar.

Mientras los efectivos realizaban las primeras pericias, se reportaron nuevos disparos en otra vivienda cercana, sobre las calles Tucumán y Rivadavia, lo que incrementó la tensión en el sector.