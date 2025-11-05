El conflicto entre Alex Caniggia y Wanda Nara volvió a escalar. Después de que trascendiera que la conductora de MasterChef Celebrity inició una nueva denuncia judicial en su contra, por un insólito motivo, el mediático reaccionó desde sus redes sociales con una catarata de publicaciones provocadoras que volvieron a encender la disputa.

La pelea entre ambos no es nueva. Todo comenzó meses atrás, cuando Alex Caniggia comparó a Wanda con el personaje de dibujitos animados Peppa Pig, una burla que la empresaria tomó como una ofensa y que derivó en una denuncia por calumnias e injurias. Aunque aquella causa fue desestimada en febrero, el enfrentamiento nunca se apagó, y ahora la historia sumó un nuevo capítulo.

Sin ánimos de calmar las aguas, el conductor eligió redoblar la apuesta al enterarse de esta nueva medida. En una serie de historias de Instagram, escribió sin filtros: “Peppa Pig, volvé al establo”. Sin ánimos de retractarse, le tiró aún más leña al fuego.

Poco conforme con lo hecho hasta el momento, el hijo de Claudio Paul mantuvo el mismo tono desafiante y cuestionó el accionar judicial. “Con tantos juicios graves por resolver, la Justicia debería tener cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en esto”, expuso para restarle importancia al reclamo de Wanda Nara y bajándole el precio a las consecuencias legales que podría sufrir.

Además, mencionó a su abogado con una cuota de ironía y en sintonía con las provocaciones. “El número uno, José Vera, está a cargo del caso Peppa Pig”, escribió en otra historia, reforzando su postura burlona y dejando en claro que no piensa retractarse.

Pero la mojada de oreja no terminó ahí. Alex compartió también una imagen del personaje Miss Piggy junto a la frase “Peppa Pig es tierno”, y aprovechó para sumar una referencia inesperada: “Ella denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole ‘zorra’. China, demandala”, escribió, aludiendo directamente a la China Suárez, pareja de Mauro Icardi, en un mensaje que mezcló ironía y ataque. “Relajá con necesitar cámara y estar siempre en el foco”, completó Caniggia, cerrando una seguidilla de posteos que generaron revuelo entre los seguidores de ambos.

Por ahora, Wanda Nara no respondió públicamente, aunque su entorno dejó trascender que evalúa nuevas medidas judiciales. Mientras tanto, Alex Caniggia continúa alimentando la polémica desde las redes, manteniendo viva una disputa que parece no tener fin y que cada vez suma más capítulos entre el sarcasmo, el ego y el escándalo mediático.