El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles inestable en gran parte del territorio neuquino, con presencia de tormentas de variada intensidad y fuertes ráfagas de viento. Las condiciones afectarán tanto el norte como el sur de la provincia, con momentos de mejora parcial durante la mañana, aunque sin descartar precipitaciones durante el resto del día.

En Neuquén Capital, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 10 grados. Durante la tarde, se prevén tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h del noreste, con una máxima estimada en 25 grados. Por la noche, las condiciones se intensificarán con tormentas fuertes y viento persistente del norte.

En el centro de la provincia, Zapala tendrá un día variable con cielo nublado desde la madrugada y lluvias aisladas en la mañana. Por la tarde, el SMN prevé tormentas fuertes y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, con una temperatura máxima de 17 grados. Hacia la noche, las lluvias disminuirán en intensidad, aunque continuará el viento del oeste.

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes amanecerá con cielo nublado y chaparrones. Durante la tarde se esperan tormentas fuertes con viento del norte y una máxima de 15 grados. Hacia la noche volverán los chaparrones, con descenso de temperatura y viento del oeste.

En el norte, Chos Malal presentará un panorama similar: cielo mayormente nublado desde temprano, con lluvias aisladas en la mañana y tormentas fuertes en la tarde. El viento soplará del noreste, con ráfagas cercanas a los 50 km/h, y las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados.

Tormentas en camino: qué zonas serán las más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para gran parte del territorio neuquino.

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían superar los 60 km/h, caída ocasional de granizo y abundante agua en cortos períodos”.

Los acumulados podrían alcanzar entre 10 y 30 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse.

Ciudad por ciudad, a qué hora llega el mal tiempo

Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú: miércoles a la noche y jueves a la tarde.

Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Huiliches y Lácar: miércoles a la tarde y jueves a la tarde.

Este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Minas: miércoles a la tarde y jueves a la tarde.

Los Lagos: miércoles a la tarde.

Así sigue el pronóstico en Neuquén capital

El jueves continuará bajo alerta amarilla por tormentas.

Se prevén tormentas eléctricas, chaparrones y posible caída de granizo .

La temperatura máxima será de 24°C , con viento del noroeste .

Por la noche, el clima se mantendrá inestable, con mínima de 8°C y ráfagas del sudoeste de hasta 52 km/h.

El viernes, viento y cielo cubierto

El viernes amanecerá con cielo nublado y viento de hasta 30 km/h.

Máxima: 22°C.

Mínima nocturna: 6°C.

Las ráfagas podrían alcanzar los 41 km/h, manteniendo el ambiente fresco y ventoso.

Fin de semana inestable y con chances de tormentas

El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y viento de 24 km/h.

Hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse con una mínima de 9°C y ráfagas de hasta 32 km/h.

El domingo, en tanto, el panorama se complica otra vez: