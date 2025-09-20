Rusia lanzo un ataque a gran escala sobre Ucrania: Tres muertos y docenas de heridos

Rusia lanzó un ataque a gran escala con misiles y aviones no tripulados sobre regiones de toda Ucrania y mató al menos a tres personas e hirió a decenas más, según funcionarios ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que los ataques alcanzaron nueve regiones, incluidas Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporiyia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Járkiv.

“El objetivo del enemigo era nuestra infraestructura, zonas residenciales y empresas civiles”, señaló, añadiendo que un misil equipado con municiones de racimo impactó en un edificio de varios pisos en la ciudad de Dnipro. “Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar, sino una estrategia deliberada de Rusia para intimidar a la población civil y destruir nuestra infraestructura”, indicó el mandatario en un comunicado en su canal oficial de Telegram.

Zelenski dijo que espera reunirse con Donald Trump en un aparte de la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana. También apuntó que las primeras damas de ambos países probablemente mantendrán conversaciones acerca de cuestiones humanitarias relacionadas con los niños.

Al menos 30 personas resultaron heridas en el ataque en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, según su gobernador, Serhii Lysak. Varios edificios de gran altura y viviendas sufrieron daños en la ciudad oriental de Dnipro.

En la región de Kiev, las autoridades locales reportaron de ataques en las áreas de Bucha, Boryspil y Obukhiv. Una casa y varios autos resultaron dañados. En la provincia occidental de Leópolis, el gobernador, Maxim Kozytsky, dijo que se derribaron dos misiles de crucero.

Rusia disparó 619 drones y misiles, explicó la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado. En total, se detectaron 579 aviones no tripulados, ocho misiles balísticos y 32 de crucero, y las fuerzas locales derribaron y neutralizaron 552 drones, dos misiles balísticos y 29 de crucero, agregó.

Mientras tanto, Ucrania ha proseguido sus ataques contra la industria petrolera rusa, atacando dos refinerías de petróleo en las regiones rusas de Saratov y Samara.

"La refinería Saratovsky proporciona aproximadamente el 2,54% del volumen total de refinado de petróleo en Rusia (más de 7 millones de toneladas de petróleo al año)", dijo el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado. El comunicado añadió que Ucrania también dañó la principal instalación de infraestructuras de transporte de Samara.