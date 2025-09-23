Trump respaldó abiertamente a Javier Milei para su reelección: “¡Nunca los defraudará!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó un apoyo contundente a su par argentino, Javier Milei, a horas de mantener una reunión bilateral en Nueva York. En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario republicano elogió la gestión libertaria y aseguró: “Es un líder verdaderamente fantástico y tiene mi respaldo completo y total para su reelección en octubre”.

Trump destacó que Milei “heredó un desastre total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical”, en clara alusión a Alberto Fernández. En la misma línea, comparó esa situación con la de su país, apuntando contra Joe Biden, a quien volvió a calificar como “el peor presidente de la historia de nuestra nación”.

El jefe de la Casa Blanca remarcó que bajo la gestión de Milei la Argentina “ha devuelto la estabilidad a la economía y se ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”. Y agregó: “Milei ha demostrado ser un líder verdaderamente histórico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

En otro pasaje, Trump subrayó el vínculo bilateral: “Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países continúen en sus increíbles caminos de éxito”.

Finalmente, cerró su mensaje con una declaración de apoyo total a la continuidad del libertario en el poder: “Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.