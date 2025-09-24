El presidente de Argentina, Javier Milei, será uno de los oradores destacados hoy en la 80º Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde está previsto que hable a las 12:45 horas (hora argentina). Este evento anual reúne a representantes de los 193 países miembros para discutir temas internacionales prioritarios.

En la víspera, Milei mantuvo una reunión bilateral con el exmandatario estadounidense Donald Trump, quien le brindó un “completo y total respaldo”, destacando que el argentino “ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso”. Trump valoró especialmente la gestión económica de Milei, asegurando que “heredó un desastre total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical”, en referencia a Alberto Fernández, y resaltó que Milei “ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina”. Además, Trump le manifestó su apoyo para una posible reelección.

La 80º Asamblea General de la ONU

La 80º Asamblea General, que comenzó el lunes 22 de septiembre en Nueva York, se desarrolla bajo el lema “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”. Entre los temas centrales de esta edición se encuentran los conflictos bélicos en Gaza, el reconocimiento del Estado Palestino, la guerra en Ucrania, la crisis en Sudán, el cambio climático, la igualdad de género y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA).

La apertura estuvo a cargo del secretario general de la ONU, António Guterres, seguida por la presidenta de la Asamblea, la alemana Annalena Baerbock. Durante la jornada inicial, se desarrollaron conferencias sobre la resolución pacífica del conflicto en Gaza y el reconocimiento de Palestina, así como una reunión de alto nivel para evaluar avances en igualdad de género desde la histórica conferencia de Beijing en 1995.

Desde el martes 23 y hasta el lunes 29 de septiembre, los jefes de Estado y de Gobierno participan en el período de debate general. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue el primero en hablar, seguido por Donald Trump como país anfitrión. Hoy, Milei se suma a este ciclo de discursos, en el que en 2024 había cuestionado fuertemente a la ONU y a la Agenda 2030, calificándola como un “programa socialista”.

Además de su discurso, el mandatario argentino asistirá esta noche a la gala del Atlantic Council, donde recibirá el premio Global Citizen Award de manos de Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y figura influyente en la administración republicana.

Este viaje a Estados Unidos representa el duodécimo desplazamiento de Milei al país desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. La presencia del mandatario en la ONU se da en un contexto de alta expectativa por un posible anuncio de un préstamo del Fondo de Tesoro de Estados Unidos.

La Asamblea General se extiende hasta diciembre y se retoma en enero para abordar todos los temas de la agenda. Además del debate general, se desarrollan múltiples reuniones y eventos paralelos, incluyendo una cumbre climática hoy y una sesión dedicada a la gobernanza de la inteligencia artificial el 25 de septiembre, donde se buscará establecer un marco inclusivo y responsable para esta tecnología a nivel global.

La participación de Milei en la ONU vuelve a poner en el centro del debate internacional la postura del presidente argentino frente a organismos multilaterales y su enfoque sobre la agenda global, especialmente luego de sus críticas en 2024.