Suben a 17 los muertos en el funicular estrellado en Lisboa y Portugal

El número de fallecidos en el accidente de un famoso funicular de Lisboa, popular entre los turistas, subió a 17 el jueves después de que dos personas murieran a causa de sus heridas mientras recibían atención hospitalaria, indicó una responsable de los servicios de emergencia.

Los fallecidos eran todos adultos, dijo Margarida Castro Martins, jefa de la Agencia de Protección Civil de Lisboa, a los periodistas. No proporcionó sus nombres ni nacionalidades, diciendo que sus familias serían informadas primero.

Otras 21 personas resultaron heridas en el accidente, añadió, señalando que eran hombres y mujeres de entre 24 y 65 años, así como un niño de 3 años.

Entre los heridos había portugueses, así como dos alemanes, dos españoles y una persona de Francia, Italia, Suiza, Canadá, Marruecos, Corea del Sur y Cabo Verde, dijo.

El rango de nacionalidades reflejaba lo atractivo que era el renombrado tranvía del siglo XIX para los turistas que llenan la capital portuguesa durante la temporada de verano. Portugal guardó un día de luto nacional el jueves tras el peor desastre de la capital en la historia reciente.

El funicular amarillo y blanco, conocido como Elevador da Glória, yacía de lado en la estrecha calle por la que transita, con sus lados y parte superior aplastados. Se estrelló contra un edificio donde la calle hace una curva, aplastando partes del vehículo, mayormente de metal.