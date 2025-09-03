Un grave accidente en el funicular de la Gloria, uno de los transportes públicos más icónicos de Lisboa, dejó un saldo de 15 personas fallecidas y 18 heridas, cinco de ellas en estado grave, según informó la Policía de Seguridad Pública.

El incidente se produjo a las 18:05 hora local en la plaza de los Restauradores, una zona muy concurrida por turistas y habitantes locales. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron el funicular gravemente dañado tras impactar contra un edificio ubicado en la calzada.

Luto en Portugal

Una testigo presencial declaró a la cadena SIC que el funicular descendió “desenfrenado” por la pendiente, chocó contra el edificio y “se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún tipo de freno”.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su “profunda tristeza” ante el accidente, mientras que el primer ministro Luís Montenegro manifestó su solidaridad y aseguró que se abrirá una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

La Policía Judicial desplegó un equipo especializado en el lugar para llevar adelante las pesquisas. Por su parte, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, se acercó a la zona y afirmó: “Lisboa está de luto”.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades ni las nacionalidades de las víctimas, aunque confirmaron que entre los fallecidos se encuentran extranjeros.

Funicular en Lisboa: 15 muertos y 18 heridos

El funicular de la Gloria, declarado monumento nacional en 2002, conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y es reconocido como uno de los símbolos más importantes de la capital portuguesa. Sin embargo, no es la primera vez que presenta problemas: en 2018 un fallo en el mantenimiento lo dejó fuera de servicio sin que se registraran víctimas.

En 2022, la empresa pública Carris externalizó el mantenimiento de los elevadores a la firma MAIN, una medida que fue cuestionada por los trabajadores debido a un supuesto “deficiente mantenimiento”, según reportes previos.