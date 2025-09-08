El huracán Kiko fue degradado a categoría 1 este lunes, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). Actualmente, el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, con ráfagas superiores, y se prevé que su intensidad siga disminuyendo hasta convertirse en tormenta tropical hacia el final del día.

Según el último reporte, a las 5:00 a.m. hora de Hawai (11:00 a.m. hora de Miami), el centro del huracán se ubicaba aproximadamente a 660 km al este de Hilo y a 950 km al este de Honolulu. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 24 km/h.

La trayectoria pronosticada indica que Kiko pasará al norte de las principales islas de Hawai entre el martes y miércoles próximos. Aunque actualmente no existen avisos costeros activos, las autoridades advierten sobre un aumento gradual de las marejadas provocadas por el ciclón tropical.

Huracán Kiko avanza hacia Hawai debilitado

Estas marejadas podrían alcanzar su punto máximo entre este lunes y mediados de la semana a lo largo de las costas orientadas al este de Hawai, generando riesgos significativos de corrientes de resaca y oleaje potencialmente peligroso para la población y navegantes.

Ante esta situación, las autoridades locales han instado a los residentes a mantenerse atentos a los avisos oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes relacionados con el fenómeno meteorológico.