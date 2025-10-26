Río Negro: Soria y Villaverde al Senado, Ana Marks pelea voto a voto con Fullone

Con el 98% de las mesas escrutadas, Río Negro ya tiene dos nombres confirmados para el Senado: Martín Soria y Lorena Villaverde se quedaron con dos de las tres bancas en juego. La tercera se dirime voto a voto entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, en una definición que mantiene en vilo a las estructuras partidarias.

Según los datos oficiales, Fuerza Patria lleva una ventaja de 1.200 votos sobre La Libertad Avanza, lo que, de mantenerse, permitiría el ingreso de Ana Marks al Senado y dejaría afuera a Enzo Fullone, el candidato libertario. La diferencia es exigua, pero suficiente para inclinar la balanza en favor del espacio que lidera Marks, consolidando una representación plural en la Cámara Alta.

En Diputados, el panorama fue más claro: Aníbal Tortoriello, de La Libertad Avanza, se impuso con holgura y logró renovar la banca, incluso superando en votos a Lorena Villaverde, quien encabezaba el tramo de senadores por la misma fuerza. La diferencia entre ambos fue de 9.290 sufragios, lo que evidencia una disociación en el voto libertario: el electorado acompañó a Tortoriello pero no replicó ese respaldo hacia Villaverde, posiblemente afectada por los escándalos que marcaron su campaña.

La segunda banca en la Cámara Baja será ocupada por Adriana Serquis, quien quedó a 18.686 votos de Tortoriello. Su ingreso refuerza la presencia de sectores progresistas en el Congreso, en un contexto nacional de reconfiguración política.

Asi como los electores prefirieron más a Tortoriello que a Villaverde, también deberán elegir entre ambos para fesejar en Cipolletti, es que el empresario de los camiones celebrá la banca en su búnker sin juntarse con la empresaria inmobiliaria, como fue a lo largo de toda la campaña.