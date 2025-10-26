Ningún candidato neuquino de Fuerza Patria estará en el Congreso

En una conferencia de prensa realizada en el búnker neuquino de Fuerza Patria, Beatriz Gentile y Silvia Sapag reconocieron que hay pocas probabilidades de tener un representante en el Congreso de la Nación. La tendencia que muestran los resultados extraoficiales parece muy complicada de revertir destacaron las candidatas.

Para Gentile, la ciudadanía "no evaluó la gravedad" de las políticas del oficialismo nacional, e incurrió "en un camino peligroso" al votar mayoritariamente a La Libertad Avanza en Neuquén. La rectora de la Universidad Nacional del Comahue destacó que va a regresar a ese rol, y se lamentó que el apoyo que la lucha universitaria tiene en las calles "no se reflejó en las urnas".

Por su parte, Sapag resaltó que la nueva modalidad con la Boleta Única de Papel es más ágil y sencilla, pero observaron que hubo un gran porcentaje de los votantes de Fuerza Patria que dejaron en blanco el espacio de Diputados y votaron solamente a Senadores, lo que consideraron una falla de este sistema.