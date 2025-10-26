¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 26 de Octubre, Neuquén, Argentina
CON MÁS DEL 90% DE LAS MESAS ESCRUTADAS

Senadores: La Libertad Avanza se impuso en Neuquén y La Neuquinidad retuvo una banca

La Libertad Avanza se aseguró tener dos representantes por la provincia del Neuquén en la Cámara de Senadores. Julieta Corroza de La Neuquinidad ocupará la banca restante. Conocé el detalle de la elección.

Por Redacción

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 22:43
Nadia Márquez y Pablo Cervi integrarán la cámara alta, junto con Corroza.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, brindó una conferencia de prensa desde la sede del Correo Argentino, donde destacó que la participación en las elecciones legislativas alcanzó el 67,85%, y que ya se había escrutado el 90,05% de las mesas.

En la provincia de Neuquén, los comicios definieron que Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos diputados nacionales electos por La Libertad Avanza, y Julieta Corroza de La Neuquinidad, serán quienes ocuparán tres bancas en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre.

Para la categoría de Senadores participaron cinco partidos y tres alianzas, con un total de 8 listas. La provincia renovará tres bancas de senadores, correspondientes a Oscar Parrilli y Silvia Sapag (Frente de Todos) y Lucila Crexell (Comunidad Neuquén). Según la normativa, el partido o alianza que resulte ganador, sin importar la diferencia de votos con el segundo, se quedará con dos bancas en la Cámara Alta.

Los resultados parciales para diputados en Neuquén fueron:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): 35,84%

Julieta Corroza (La Neuquinidad): 29,35%

Silvia Sapag (Fuerza Patria): 13,94%

Carlos Quintriqueo (Más por Neuquén): 7,93%

Carlos Eguia (Fuerza Libertaria): 5,71%

Andrés Blanco (Frente de Izquierda): 4,75%

Luiz Vázquez (Movimiento Socialista): 1,44%

Maximiliano Irrazabal (Movimiento Socialista): 1%

De esta manera, Nadia Márquez, Pablo Cervi y Julieta Corroza serán los representantes de Neuquén en el Senado, marcando un nuevo escenario político provincial y nacional.

