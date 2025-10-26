El Gobierno de Javier Milei obtuvo un fuerte respaldo y se llevó las elecciones nacionales legislativas 2025. Con más del 95% de las mesas escrutadas, la Libertad Avanza obtuvo en la elección para la Cámara de Diputados el 40,80% de los votos. El peronismo, que terminó como segunda fuerza, alcanza el 31,60%.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, brindó una conferencia de prensa desde la sede del Correo Argentino, destacó este domingo por la noche que la participación en las elecciones legislativas fue del 67,85 por ciento y anunció que ya había escrutadas el 90,05 por ciento de las mesas. Minutos después, se visualizó el triunfo de LLA a nivel nacional por aproximadamente nueve puntos, con la gran novedad del la lista encabezada por Diego Santilli en Provincia de Buenos Aires, que hace apenas un mes y medio había perdido las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

Además, el oficialismo gana en 16 provincias. el espacio oficialista está ganando las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. Por su parte, Fuerza Patria y los sellos aliados del peronismo terminaron primeros en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.