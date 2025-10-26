La Libertad Avanza ganó la elección para Diputados en Neuquén con el 33,73%

Con el escrutinio del 91,7% de las mesas en la provincia de Neuquén, la elección a Diputados Nacionales la lideró La Libertad Avanza. La lista encabezada por Antonio Riesco cosechó 119.347 votos, lo que representa un 33,73%.

La segunda fuerza, La Neuquinidad, tuvo el apoyo de 110.536 electores, lo que da un porcentaje de 31,24 y la posibilidad de Karina Maureira de tener una banca como diputada.

Hasta allí los que se aseguraron un lugar en la Cámara baja. Fuerza Patria tiene un índice porcentual de 13,15, dado por los 46.545 votos obtenidos. En tanto, Fuerza Libertaria llegó al 7,18% con los 25.424 electores que le dieron su apoyo en esta elección.

Más por Neuquén llegó al 6,01% (21.279 votos), el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, 4,56% (16.135 votos), Instrumento Electoral por la Unidad Popular, 2,12% (7521 votos), Desarrollo Ciudadano, 1,13% (4010 votos) y Movimiento al Socialismo 0,85% (3028 votos).