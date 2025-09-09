En julio de 2025, durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Massachusetts, un momento captado por la kiss cam sorprendió a más de 55.000 asistentes y se volvió viral en redes sociales. Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la empresa Astronomer, fue mostrada en actitud afectuosa junto a Andy Byron, CEO de la misma compañía, lo que generó una gran repercusión pública y mediática.

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, no pudo evitar bromear sobre la situación desde el escenario: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, dijo irónicamente, lo que avivó aún más la atención sobre el incidente.

Andrew Cabot, empresario y CEO de Privateer Rum, esposo de Kristin Cabot, se encontraba en Japón por motivos laborales cuando ocurrió el episodio. Tras regresar a su residencia en Rye, New Hampshire, valorada en USD 2,2 millones, se encontró con una fuerte presión mediática.

Meses después, Andrew rompió el silencio mediante un comunicado en el que aseguró que la pareja estaba “privada y amistosamente separada varias semanas antes del concierto”. Además, enfatizó que la decisión de divorciarse “ya estaba en marcha antes de esa noche”.

En el mismo texto, revelado por la prensa, Andrew expresó que, con la demanda de divorcio ya pública, “espera que termine la especulación y que su familia recupere la privacidad que siempre ha valorado”.

El proceso legal avanzó rápidamente. Kristin Cabot presentó la demanda de divorcio el 13 de agosto de 2025 en Portsmouth, New Hampshire. Documentos judiciales confirmaron que antes intentaron una mediación, aunque fuentes cercanas señalaron que hasta poco antes del escándalo la pareja mostraba una imagen pública de estabilidad y cercanía.

Una foto publicada en mayo de 2024 muestra a Kristin luciendo su anillo de bodas junto a Andrew y sus dos hijos, lo que contrasta con la polémica desatada meses después.

El impacto del episodio alcanzó también el ámbito profesional. Astronomer, una empresa especializada en DataOps e inteligencia artificial, suspendió a Byron y Cabot tras la viralización del video. Ambos renunciaron posteriormente. Pete DeJoy, sucesor de Byron, reconoció en LinkedIn que la repercusión fue “inusual y surrealista” para la compañía, que se vio envuelta en una controversia inesperada.

En la esfera privada, las consecuencias también fueron notorias. Megan Kerrigan, esposa de Andy Byron y madre de sus hijos, abandonó su hogar, devolvió el anillo matrimonial y eliminó el apellido Byron de sus redes sociales antes de cerrar su cuenta de Facebook.

Andrew Cabot proviene de una de las familias más influyentes de Boston, conocida como los Boston Brahmin, con una fortuna estimada en USD 15.000 millones. El reparto de bienes en el proceso de divorcio aún no se ha definido.

Andrew Cabot se pronuncia tras escándalo en concierto de Coldplay.

Por su parte, Andy Byron, quien llevó a Astronomer a obtener contratos globales por al menos USD 13.000 millones, poseía opciones por el cinco por ciento de la empresa, valorada en USD 1.300 millones. No está claro si ejerció esas opciones antes de su salida.

Fuentes cercanas y documentos judiciales aportan matices sobre la cronología y la percepción del proceso de separación. Mientras el entorno de Andrew Cabot sostiene que la ruptura precedió al escándalo, otros indican que la imagen pública de la pareja era estable hasta fechas recientes.