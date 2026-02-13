El fin de semana largo de Carnaval se presenta con una variada agenda de actividades en la ciudad Neuquén. Con una oferta que incluye propuestas al aire libre y festejos populares, la capital provincial se prepara para recibir a vecinos y turistas que quieran disfrutar los días de descanso en la región.

Uno de los atractivos principales será el Carnaval en la avenida Argentina, que comenzará el domingo a las 19. "Va a ser con mucha, mucha fuerza, como hacía mucho que no teníamos un carnaval dentro de la ciudad", comentó el Secretario de Turismo de la ciudad, Diego Cayol, en La mañana es de la Primera por AM550.

La fiesta carnavalesca contará con un desfile de 40 corsos y una Feria de la Diversidad Cultural, donde se podrán disfrutar de platos típicos y productos artesanales de diferentes comunidades.

Además, durante el fin de semana, los turistas podrán aprovechar los recorridos guiados gratuitos para conocer los principales atractivos de la ciudad. Desde la Oficina de Informes Turísticos se ofrecerán paseos gratuitos por los sitios más emblemáticos de Neuquén, como el Parque Norte, Torre Talero, y el Paseo Costero. "Reforzamos las salidas de los buses turísticos, que estarán disponibles todos los días de 9 a 10", informó Cayol, invitando a todos a disfrutar de la ciudad desde una perspectiva única.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos con la celebración de la Semana de la Pizza, que se desarrollará del 14 al 22 de febrero en diversos bares y pizzerías de la ciudad. Durante estos días, locales como Amore, Oliver, Owe y Borken ofrecerán promociones especiales y una deliciosa variedad de pizzas, algunas con ingredientes regionales en homenaje a la cultura local. "Este evento se enmarca dentro de Confluencia de Sabores, y es una de las experiencias gastronómicas más esperadas del año", comentó Cayol.

Para quienes busquen una actividad más activa, se ofrecerán recorridos por la Península Hiroki y paseos hacia el balneario de Plottier, con actividades como mini trekking y miradores panorámicos. Además, los turistas podrán disfrutar de flotadas en el río Limay, una propuesta ideal para los días cálidos.

"Es el plan perfecto para aprovechar el buen clima, flotando en el río, bañándose y degustando comidas regionales", explicó Cayol.

Tips para disfrutar del fin de semana largo