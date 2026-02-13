Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).Todas las centrales nucleares en Ucrania, excepto una, tuvieron que reducir su consumo el pasado fin de semana, y varias líneas eléctricas externas fueron desconectadas. Las centrales se vieron afectadas por actividades militares. Informaron sobre múltiples drones y un misil de crucero dentro de sus áreas de monitoreo, y el equipo del OIEA en la central nuclear de Khmelnytsky también escuchó actividad militar, añadió la información.

"Estos acontecimientos en Ucrania se están volviendo demasiado comunes, y cada uno de ellos nos recuerda los riesgos permanentes para la seguridad nuclear derivados del deterioro de las condiciones de la red eléctrica", afirmó en el comunicado el director general del OIEA, Rafael Grossi.

Grossi también pidió que Rusia y Ucrania cumplan íntegramente con los siete pilares fundamentales establecidos por el organismo para garantizar la seguridad de las centrales nucleares durante situaciones de crisis. El funcionario pidió la máxima moderación militar de todas las partes, advirtiendo que nadie se puede beneficiar de un accidente nuclear.