Una nueva modalidad de estafa encendió la alerta en la ciudad de Neuquén y apunta directamente a personas que buscan empleo. El Centro Médico Santa Genoveva denunció que terceros están utilizando su nombre para ofrecer turnos falsos de exámenes preocupacionales y libretas sanitarias, solicitando pagos anticipados a cambio de supuestos ingresos laborales.

Desde la institución calificaron la situación como “de extrema gravedad” y remarcaron que se trata de una maniobra completamente ajena a su funcionamiento. Según informaron, los estafadores se contactan con potenciales víctimas —muchas veces personas en búsqueda de trabajo— y les indican que deben abonar previamente estudios médicos obligatorios para poder ingresar a determinadas empresas.

El centro de salud fue contundente en la aclaración: no realiza libretas sanitarias ni solicita pagos anticipados bajo ningún medio por exámenes o trámites laborales. Además, remarcaron que cualquier comunicación que solicite dinero en su nombre es falsa.

La maniobra ya fue denunciada formalmente ante las autoridades competentes y se inició un proceso de difusión para evitar que más vecinos caigan en el engaño. Desde la institución pidieron a la comunidad desconfiar de mensajes o llamados que exijan transferencias o pagos para gestionar supuestos turnos médicos vinculados a empleos.

En ese sentido, recomendaron verificar siempre la información a través de canales oficiales y no entregar dinero ni datos personales ante propuestas laborales que incluyan pagos previos por estudios médicos.

El caso vuelve a poner en foco las estafas que se aprovechan de la necesidad de trabajo y de la confianza en instituciones de salud reconocidas. Por eso, desde el centro médico insistieron en la importancia de alertar a familiares, amigos y conocidos para frenar la propagación de estas maniobras.

La advertencia es clara: si le solicitan dinero por adelantado para un examen preocupacional o libreta sanitaria en nombre del Centro Médico Santa Genoveva, se trata de una estafa. Ante cualquier duda, recomiendan comunicarse directamente con la institución o realizar la denuncia correspondiente para evitar nuevas víctimas