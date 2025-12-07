Crecen los peligros por el uso de pirotecnia y con ello los reclamos de los vecinos. En casos en los cuales los involucrados son niños la bronca es doble, ya que además de generar ruidos molestos y contaminación, los propios menores ponen sus vidas en riesgo, y la de los demás.

Este sábado pasadas las 21.40 un grupo de niños provocó un incendio de pastizales por el uso de pirotecnia. El mismo puso en riesgo las viviendas cercanas, en el sector de las calles Caleta Olivia y Mari Menuco, en el Barrio Libertad de Centenario. Por momentos el fuego fue un peligro para las casas ubicadas cerca.

A partir del uso irresponsable vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios y una dotación fue la que intervino en el lugar antes de que hubiera mayores riesgos.

De acuerdo a lo que se supo, los menores estuvieron desde horas de la tarde tirando cohetes y otro tipo de pirotecnia, a pesar de la prohibición. Familias relataron que esto se lo hicieron saber a los mayores a cargo y estos ignoraron lo que les contaban.

En cuanto a los números para denunciar estas situaciones, los vecinos manifestaron que no hubo respuesta, por lo cual debido a la gravedad del hecho tuvieron que acudir directamente a los Bomberos.

Este no es el primer reclamo en Centenario ya que hace días hay vecinos y familias quejándose por las bombas de estruendo que suenan en los barrios del límite de la localidad con Cinco Saltos. Relatan que suenan a cualquier hora, incluso durante la noche, alterando a los animales, interrumpiendo el descanso y las actividades cotidianas.

Se recuerda que en la localidad rige la política de pirotecnia cero, según la Ordenanza Municipal 10.098/2024 y la Ley Provincial Nº 3.371. Las denuncias por el uso de la misma se pueden hacer al: 299 4018 207 (vía llamada o WhatsApp), Inspectoría Ambiental – Secretaría de Ambiente.

En caso de detectar la venta de la misma, se debe informar a Defensa Civil 103 o al 299 4693 686 (vía llamada o WhatsApp), Bromatología y Comercio.