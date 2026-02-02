Este fin de semana se produjo un derrumbe natural en la traza ferroviaria a la altura del kilómetro 740, lo que afectó directamente el servicio Viedma–Bariloche. La acumulación de arena y barro alcanzó cerca de 80 centímetros de altura y cubrió aproximadamente 100 metros de vía, lo que generó demoras en la circulación de los trenes. Ante esta situación, personal de Tren Patagónico intervino de inmediato para despejar la zona y restablecer la circulación en condiciones de seguridad.

El operativo se desplegó con rapidez y contó con la colaboración de autoridades locales. La empresa agradeció especialmente al intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, y a la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, quienes se pusieron a disposición desde el primer momento. Ambos ofrecieron maquinaria y acompañaron las tareas realizadas en el lugar, lo que permitió acelerar el proceso de limpieza y recuperación de la traza.

Durante el desarrollo del operativo, el personal de Tren Patagónico mantuvo informados a los pasajeros, brindó asistencia y acompañamiento durante el tiempo que se extendió la demora. Asimismo, se adoptaron los recaudos necesarios para garantizar la atención y seguridad de quienes viajaban, priorizando la comunicación clara y el acompañamiento en todo momento.

Personal ferroviario trabajó en la limpieza y reparación de la traza para restablecer la circulación con normalidad

El derrumbe, de origen natural, se produjo en una zona de montaña donde las condiciones climáticas suelen generar riesgos de este tipo. La acumulación de arena y barro fue significativa y requirió un trabajo coordinado entre el personal ferroviario y las autoridades municipales. La intervención incluyó el uso de maquinaria pesada para remover el material y despejar la vía, además de controles técnicos para verificar que la circulación pudiera retomarse sin riesgos.

La empresa informó que el servicio se restableció con normalidad una vez finalizadas las tareas de limpieza y verificación técnica.