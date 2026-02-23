Damas Gratis perdió su histórico timbal en la Fiesta de la Manzana y ofrece recompensa por su devolución. El grupo liderado por Pablo Lescano denunció en redes sociales la desaparición del instrumento que toca Carlin Segovia, el mítico timbalero de la banda. La producción apeló a la solidaridad de los vecinos de Roca y anunció que habrá un reconocimiento económico para quien lo entregue.

La noticia sacudió a los fanáticos apenas horas después del show explosivo que Damas Gratis brindó en la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Manzana. En medio de la euforia y la multitud, el timbal de Carlin Segovia, pieza clave en la identidad sonora del grupo, desapareció misteriosamente.

En sus redes sociales, la banda no tardó en publicar un mensaje urgente: "Se extravió el timbal de Carlin, necesitamos recuperarlo. Hay recompensa". El tono directo y desesperado encendió la alarma entre seguidores y vecinos, que comenzaron a compartir la publicación como un verdadero operativo de búsqueda.

Carlin Segovia no es un músico cualquiera. Es el timbalero histórico de Damas Gratis, reconocido por su trayectoria y por haber acompañado a Pablo Lescano en cada escenario durante más de dos décadas. Recientemente, en el marco de los 25 años de la banda, había estrenado nuevos timbales "remake", inspirados en los originales que marcaron la historia de la cumbia villera. La pérdida de uno de ellos no solo significa un golpe material, sino también simbólico: se trata de un instrumento cargado de memoria y de identidad.

La producción de la banda, con Lescano al frente, dejó en claro que no se trata de un simple extravío. El timbal es parte del corazón de Damas Gratis y su ausencia se siente como un vacío en la música. Por eso, el representante oficial anunció que habrá recompensa para quien lo tenga y lo devuelva. La propuesta busca incentivar la colaboración y reforzar el vínculo con la comunidad roquense, que siempre se mostró cercana a la banda.

La Policía de Río Negro confirmó que no hay denuncia al respecto. Que tomaron conocimiento del faltante a través de las redes sociales y que nadie de la organización o del municipio expresó algo sobre el faltante del instrumento o algo raro que haya sucedido en el sector del escenario y los camarines.

La historia, que mezcla música, misterio y solidaridad, ya se viralizó en redes sociales. Los fanáticos comparten fotos del show y mensajes de apoyo, mientras la pregunta se repite en cada esquina: ¿dónde está el timbal de Carlin? La respuesta, aún incierta, mantiene en vilo a la cumbia y convierte a la Fiesta de la Manzana en escenario de un inesperado capítulo que promete seguir dando que hablar.

Pablito y el yeso en el hospital de Roca

Antes de la desaparición del instrumento, en pleno show, Pablito Lescano recordó que General Roca esta grabado en sus recuerdos y la historia de la banda. Es que en uno de sus primeras giras pasó por un conocido boliche de cumbia de la ciudad: "Damas Gratis tiene 25 años y hace 24 que toqué por primera vez acá, en El Muro".

Pero sorprendió a todos cuando contó una anécdota relacionada con la ciudad. "Otra vez, me atendieron en el hospital de Roca, me colocaron un yeso en el brazo, por una fractura que tuve tocando en Senillosa".