China anunció el inicio de "grandes" ejercicios militares alrededor de Taiwán que incluirán actividades con fuego real en cinco zonas marítimas y aéreas cerca de la isla de gobierno autónomo que Pekín reclama como propia. "A partir del 29 de diciembre, el Mando del Teatro Oriental del EPL (Ejército Popular de Liberación) desplegará soldados de su ejército, marina, fuerza aérea y fuerza de cohetes para efectuar maniobras militares conjuntas denominadas 'Misión Justicia 2025'", indicó en un comunicado el portavoz militar, coronel Shi Yi.

En un comunicado separado, el EPL mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán, donde "serán organizadas actividades de fuego real". Como respuesta, el Ministerio de Defensa en Tapéi criticó las "provocaciones irracionales" de Pekín y los "diversos tipos de hostigamiento militar y operaciones de desinformación" contra Taiwán.

La entidad aseguró que ha desplegado fuerzas "adecuadas" conforme a los protocolos para "proteger la libertad y la democracia" y salvaguardar la soberanía taiwanesa. Según el comunicado castrense, las maniobras se desarrollan en varias zonas alrededor de la isla, incluidas áreas del estrecho de Taiwán y espacios marítimos y aéreos al norte, suroeste, sureste y este del territorio insular.

El despliegue a gran escala se da después de semanas de tensiones entre China y Japón, iniciadas por comentarios que sugieren un potencial apoyo japonés a Taiwán en el caso de un futuro conflicto armado.

También ocurre después de la más reciente venta de armas estadounidense a Taiwán, la cual provocó una respuesta airada de parte de Pekín, que la semana pasada impuso sanciones contra 20 empresas bélicas de Estados Unidos.

Las maniobras de esta semana son "una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán", y son "una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y unidad nacional de China", agregó Shi en el comunicado.

Los ejercicios se realizan también en un momento de elevada fricción entre China y Estados Unidos por la cuestión taiwanesa, después de que Washington aprobara recientemente medidas para reforzar la cooperación en materia de seguridad con la isla y avanzara en nuevos trámites para la venta de armamento a Taipéi.

Pekín reaccionó a ese anuncio con sanciones contra empresas estadounidenses del sector de Defensa.

Fuentes: efe, afp, reuters