Estados Unidos atraviesa una ola de frío extremo que ya dejó un saldo trágico. Las autoridades confirmaron al menos 15 personas fallecidas como consecuencia directa de las bajas temperaturas, la nieve y el hielo que afectan a amplias zonas del país, desde el sur hasta el noreste.

El impacto del clima invernal se hizo sentir con fuerza en distintos estados. En Texas, un adolescente de 16 años murió tras un accidente mientras se deslizaba en trineo, y en el área de Austin se encontró el cuerpo de una persona que habría fallecido por hipotermia. En Luisiana, se registraron dos muertes vinculadas a las tormentas invernales, mientras que en Arkansas otro joven, de 17 años, perdió la vida en un hecho similar relacionado con el hielo.

La situación también fue crítica en el este del país. En Carolina del Norte, un hombre fue hallado sin vida sobre una carretera, y en Nueva York las autoridades confirmaron que cinco personas murieron al quedar expuestas al frío al aire libre durante el fin de semana. En Kansas, una mujer fue encontrada cubierta de nieve y las pericias indicaron que murió por hipotermia.

Otros estados también reportaron víctimas. En Massachusetts, una mujer falleció tras ser atropellada por una máquina quitanieves, mientras que en Tennessee se informaron tres muertes relacionadas directamente con las condiciones climáticas extremas.

Frente a este escenario, los organismos de emergencia reiteraron las recomendaciones de evitar salir de los hogares, salvo que sea estrictamente necesario, y extremar los cuidados ante la presencia de hielo en calles y rutas. La tormenta invernal conocida como Fern continúa avanzando y mantiene en alerta a millones de personas, mientras las autoridades monitorean nuevas posibles víctimas en las próximas horas.