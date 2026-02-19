Comienzan nuevamente las clases y el regreso masivo a las aulas significa un aumento de interacción y contacto entre niños y jóvenes con más personas, lo cual aumenta la exposición a enfermedades transmisibles.

A partir de esto, el Ministerio de Salud de la Nación recordó la importancia de que niños y adultos tengan sus esquemas de vacunación al día.

El Calendario Nacional de Vacunación establece la aplicación de dosis específicas a los 5 y 11 años para consolidar la inmunidad adquirida durante los primeros años de vida.

Este año, a los niños nacidos en 2021, que cumplen 5 años, les corresponde aplicar la segunda dosis de la vacuna Triple Bacteriana Celular contra la difteria, tétanos y coqueluche, la segunda dosis de la Triple Viral (SRP) para prevenir sarampión, rubéola y paperas, la dosis de refuerzo contra la varicela, y una dosis de refuerzo de la vacuna IPV contra la poliomielitis.

En cuanto a los niños nacidos en 2015, que cumplen 11 años, les corresponde la aplicación de la Triple Bacteriana Acelular, la vacuna Antimeningocócica en dosis única y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). También se indica aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes residan en zonas de riesgo. Estas inmunizaciones forman parte de una estrategia integral para disminuir complicaciones y secuelas.

También se solicita que los adultos y todo el personal educativo revise y complete sus esquemas de vacunación. La cartera sanitaria nacional recuerda que todas las vacunas de Calendario son seguras, fueron probadas científicamente y se pueden aplicar en cualquier centro de salud sin necesidad de orden médica.

Se recuerda que mantener las vacunas al día no solo reduce la probabilidad de brotes y formas graves de las enfermedades, sino que también contribuye a que los servicios de salud funcionen de manera eficiente y sin sobrecargas evitables.